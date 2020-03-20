Машины оказались не готовы к городским боям

Американский журнал The National Interest сравнил российские газотурбинные Т-80 и дизельные украинские той же модели и пришел к выводу, что обе модели не очень подходят для городских боев. Однако дизельный Т-80, за счет меньшей прожорливости выглядит более предпочтительным вариантом, так как на марше газотурбинная колонна просто "сожрет" все топливо.

Кроме того, по мнению NI, Т-80 мешает в городе слишком длинная пушка. Эта машина разрабатывалась для боев в полях в стиле Второй мировой войны. До Ла-Манша скоростные Т-80 должны были дойти за 5 дней. Но кто знал, что "восьмидесяткам" придется вести тяжелые бои на улицах Грозного и нести большие потери. Среди боевиков было немало ветеранов войны в Афганистане, и они знали слабые места советской машины.

У нее есть очевидные плюсы: газотурбинный Т-80 заведется в любой мороз, машина оснащена 1250-сильным двигателем. Но в данный момент в танке, прежде всего, ценится его защита, система вооружения, экономичность. В этом смысле, Т-80 проигрывает почти по всем параметрам Т-90А.

Что касается дизельного Т-80, то этот вариант, по мнению западных экспертов, предпочтительнее. Украине даже удавалось экспортировать эти машины на Кипр и в Пакистан. Самый свежий вариант дизельного Т-80 – Т-84 "Оплот". Этот танк оснащен достаточно эффективной динамической защитой и современной системой вооружения, вот только произведено пока только 10 экземпляров этой машины.

В России активно продвигают Т-80БВМ как танки для Арктики, однако по мнению экспертов "Военного обозрения", необходимость этой машины вызывает большие вопросы. А некоторые даже предполагают, что таким образом в России решили поддержать Омский завод.