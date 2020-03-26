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Возвращение "Буратино": в США ужаснулись мощи российского огнемета

Возвращение "Буратино": в США ужаснулись мощи российского огнемета
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Оружие массового уничтожения становится популярнее

Российские огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" с термобарическими снарядами на Западе уже называли "нечеловеческим оружием". Эта техника выжигает гектары, а взрывная волна убивает и наносит тяжелейшие травмы живой силе противника. Системы "Буратино" известны давно, они применялись еще в Афганистане, когда боевиков нужно было "выкурить" из ущелий. Однако затем, уже в 2001 году огнеметную систему поставили на базу танка Т-72. Машина активно применялась в Сирии, где выявились как ее очевидные преимущества, так и недостатки.

Дальность "Сонцепека" составляет до 6 км. При этом снаряды каждого комплекса опустошают площадь 200 на 400 метров. Людей убивает не столько огонь, сколько давление, которое буквально разрывает легкие и повреждает другие внутренние органы.

Есть у системы и недостаток – она может перейти в руки противника, так как ее радиус действия не так уж и велик. Поэтому ТОС-1С всегда прикрывают танки. Но что будет если "Солнцепеки" атакуют группа ударных вертолетов с противотанковыми ракетами? У боевиков в Сирии авиации нет, но если бы была, экипажам ТОС-1А не поздоровилось бы.

Но при соответствующей поддержке "Солнцепеки" – очень грозное оружие, которое обычно используют, если оно есть. Как напоминает The National Interest, в 2014 году ТОС-1А применяли иракцы в ходе наступления на Мосул.

"Солнцепеками" также интересовалась Саудовская Аравия, поэтому шествие "Буратино" по Ближнему Востоку, судя по всему, будет продолжаться. Тем более, что Россия разработала новый термобарический снаряд с дальностью до 10 км.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вячеслав Москва
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“…Есть у системы и недостаток – она может перейти в руки противника…” – и что противник будет делать с установкой без соответствующего боекомплекта? А на танковую базу ТОС поставили как раз потому, что небольшая дальность стрельбы.
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