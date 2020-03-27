Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Немцы обманули США с истребителями

Немцы обманули США с истребителями
Фото: commons.wikimedia.org/CC BY 2.0
Новые самолеты люфтваффе не смогут взять под крыло ядерные бомбы B61-12

Германия, наконец, определилась с истребителями, которые должны заменить устаревшие бомбардировщики Tornado. И к ужасу США, это не F-35, а 90 "Еарофайтеров", 30 F/A-18E/F Super Hornet и 15 EA-18G Growler для радиоэлектронной борьбы.

Казалось бы, покупая F/A-18E/F немцы выполняют требование НАТО по обеспечению возможности применения ядерных бомб В61, которые хранятся на авиабазе Бюхель.

Однако, как пишет эксперт Королевского института объединенных служб Джастин Бронк, нести В61 может только старый F/A-18 Hornet, а Super Hornet придется дорабатывать и сертифицировать. Британец назвал покупку немцев худшим приобретением для НАТО, которое только может быть. Истребители четвертого поколения станут легкими мишенями для С-400.

Намного проще для Пентагона было бы вооружить немецких летчиков F-35, однако ранее Германия отказалась от этих самолетов. Берлин решил поддержать своих, европейцев, и тем самым пошел вразрез с линией Вашингтона.

В Boeing уже сообщили, что сертификация "супершершней" займет 3-5 лет. Но для Германии это означает лишь одно – отложить дело в долгий ящик.

Во-первых, Берлину незачем ссориться с Москвой, которой точно не понравится идея с В61, а во вторых, далеко не всех немцев устраивает "младшего брата", в котором сейчас находится Германия. Поэтому, и была заключена столь дипломатичная сделка, однако удастся ли долго немцам сидеть на двух стульях, неизвестно.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

День Федора-Скотника: почему 27 марта нельзя смотреться в зеркало

Издревле пожилые люди боялись увидеть вместо своего отражения смерть

Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году

Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей