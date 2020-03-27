Немцы обманули США с истребителями
Германия, наконец, определилась с истребителями, которые должны заменить устаревшие бомбардировщики Tornado. И к ужасу США, это не F-35, а 90 "Еарофайтеров", 30 F/A-18E/F Super Hornet и 15 EA-18G Growler для радиоэлектронной борьбы.
Казалось бы, покупая F/A-18E/F немцы выполняют требование НАТО по обеспечению возможности применения ядерных бомб В61, которые хранятся на авиабазе Бюхель.
Однако, как пишет эксперт Королевского института объединенных служб Джастин Бронк, нести В61 может только старый F/A-18 Hornet, а Super Hornet придется дорабатывать и сертифицировать. Британец назвал покупку немцев худшим приобретением для НАТО, которое только может быть. Истребители четвертого поколения станут легкими мишенями для С-400.
Намного проще для Пентагона было бы вооружить немецких летчиков F-35, однако ранее Германия отказалась от этих самолетов. Берлин решил поддержать своих, европейцев, и тем самым пошел вразрез с линией Вашингтона.
В Boeing уже сообщили, что сертификация "супершершней" займет 3-5 лет. Но для Германии это означает лишь одно – отложить дело в долгий ящик.
Во-первых, Берлину незачем ссориться с Москвой, которой точно не понравится идея с В61, а во вторых, далеко не всех немцев устраивает "младшего брата", в котором сейчас находится Германия. Поэтому, и была заключена столь дипломатичная сделка, однако удастся ли долго немцам сидеть на двух стульях, неизвестно.
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