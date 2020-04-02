Коронавирус

Денег на дорогостоящие самолеты может не оказаться

Из-за пандемии коронавируса Польша может передумать покупать американские истребители F-35. Об этом заявил министр по контролю за государственными активами страны Яцек Сасин в эфире радиостанции RMF.

По его словам, которые приводит "Газета.Ru", еще не известно, как долго будет продолжаться пандемия и насколько глубоким будет экономический кризис после нее. Поэтому Варшава еще раз проанализирует эти закупки.

Ранее США и Польша договорились о поставке в восточноевропейскую страну 32 самолетов F-35. Как напоминает телеканал телеканал "360" общая сумма контракта вместе с тренажерами и обучением летчиков составила $4,6 миллиарда.

Ранее Польша с большим воодушевлением сообщала о заключенной сделке, благодаря которой, наконец, избавится от старых советских истребителей. Контракт подписали 31 января. На базу в Демблине специально прилетел F-35А ВВС Италии. А на церемонии присутствовал президент Польши Анджей Дуда. Сделку приветствовали и в Госдепе, однако теперь, похоже, заказы на дорогостоящий F-35 будут сокращаться, и бюджет многие страны будут выстраивать по принципу "не до жиру, быть бы живу".