Коронавирус

Польша отказывается от F-35 из-за коронавируса
Из-за пандемии коронавируса Польша может передумать покупать американские истребители F-35. Об этом заявил министр по контролю за государственными активами страны Яцек Сасин в эфире радиостанции RMF.
По его словам, которые приводит "Газета.Ru", еще не известно, как долго будет продолжаться пандемия и насколько глубоким будет экономический кризис после нее. Поэтому Варшава еще раз проанализирует эти закупки.
Ранее США и Польша договорились о поставке в восточноевропейскую страну 32 самолетов F-35. Как напоминает телеканал телеканал "360" общая сумма контракта вместе с тренажерами и обучением летчиков составила $4,6 миллиарда.
Ранее Польша с большим воодушевлением сообщала о заключенной сделке, благодаря которой, наконец, избавится от старых советских истребителей. Контракт подписали 31 января. На базу в Демблине специально прилетел F-35А ВВС Италии. А на церемонии присутствовал президент Польши Анджей Дуда. Сделку приветствовали и в Госдепе, однако теперь, похоже, заказы на дорогостоящий F-35 будут сокращаться, и бюджет многие страны будут выстраивать по принципу "не до жиру, быть бы живу".
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