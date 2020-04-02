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Ядерный запас России и США тает на глазах

Ядерный запас России и США тает на глазах
Фото: mil.ru
Москва уменьшает количество ядерных зарядов в разы быстрее Вашингтона

С сентябре прошлого года Россия сократила число ядерных боеголовок на 100 единиц, в то время как США всего на 3. Об этом в четверг сообщило РИА "Новости" со ссылкой на данные Госдепа.

Согласно данным на 1 марта, у России развернуто 485 межконтинентальных ракет, а в сентябре было 513. У США этот показатель равняется 655, а был 668.

У России на этих ракетах – 1326 боеголовок, на 100 меньше, чем в сентябре прошлого года. У США же количество боеголовок сократилось с сентября всего на три единицы и составляет 1373.

Также у России сократилось количество пусковых установок – с 757 до 754, в то время как у США как было 800, так столько и осталось.

Таким образом, страны выполняют договор СНВ-III, вступивший в силу в 2011 году, правда Россия делает это несколько активнее.

На данный момент СНВ-III является последним действующим между Россией и США договором, однако в Вашингтоне всерьез подумывают расторгнуть и его, как ДРСМД. В качестве причин сторонники этого решения называют новые виды стратегического вооружения, которые Москва испытывает. В частности, это гиперзвуковой блок "Авангард".

Александр ИЛЬИН

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