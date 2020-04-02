Ядерный запас России и США тает на глазах
С сентябре прошлого года Россия сократила число ядерных боеголовок на 100 единиц, в то время как США всего на 3. Об этом в четверг сообщило РИА "Новости" со ссылкой на данные Госдепа.
Согласно данным на 1 марта, у России развернуто 485 межконтинентальных ракет, а в сентябре было 513. У США этот показатель равняется 655, а был 668.
У России на этих ракетах – 1326 боеголовок, на 100 меньше, чем в сентябре прошлого года. У США же количество боеголовок сократилось с сентября всего на три единицы и составляет 1373.
Также у России сократилось количество пусковых установок – с 757 до 754, в то время как у США как было 800, так столько и осталось.
Таким образом, страны выполняют договор СНВ-III, вступивший в силу в 2011 году, правда Россия делает это несколько активнее.
На данный момент СНВ-III является последним действующим между Россией и США договором, однако в Вашингтоне всерьез подумывают расторгнуть и его, как ДРСМД. В качестве причин сторонники этого решения называют новые виды стратегического вооружения, которые Москва испытывает. В частности, это гиперзвуковой блок "Авангард".
Гороскоп на 2 апреля: пять знаков ждет успех
Точный и правдивый астрологический прогноз на 2 апреля 2020 года
СМИ: Карантин затянется еще на неделю
Режим самоизоляции будет действовать минимум до 12 апреля
Выбор редакции
- Ад наступает: Вашингтону потребовалось 100 тысяч мешков для захоронения погибших от коронавируса
- Москва охладила пыл жаждущих дешевой нефти белорусов
- Новорожденный с коронавирусом и новые смерти: главное о COVID-19 в России на 2 апреля
- Порошенко заявил о ползающей из-за коронавируса на коленях России
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- В Италии отмечены странные случаи смертей от коронавируса
- Переболевшие коронавирусом заразны: неизвестные факты о COVID-19
- Пандемия отступит: разгул коронавируса может закончиться в апреле
- Известный музыкант заразился коронавирусом
Здоровье
- Одна ягода поможет от гипертонии: рецепт лечебной настойки
- Квашеная капуста и рыбий жир: какие продукты укрепляют иммунитет
- Мужской чай спасет от импотенции без лекарств
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Коронавирус в России: главное
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Заворотнюк нашлась в глухом лесу
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик