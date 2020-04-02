Коронавирус

Пандемию коронавируса американцы предсказали еще в прошлом году
Вспышка острого инфекционного заболевания возникает в густонаселенном магаполисе. Болезнь быстро рспространяется и поражает у зараженные легкие, они задыхаются. По мере того, как ситуация постепенно выходит из под контроля, становится очевидным, что проблему необходимо решать на уровне правительства с участием министрества здравоохранения, гумманитарных организаций и вооруженных сил.
Нет, это не описание пандемии коронавируса, а пролог военной компьютерной игры Urban Outbreak 2019, разработанной в Военно-морском колледже США в Нью-порте для обучения офицеров. К этой игре были привлечены 50 экспертов, которые в течении двух суток помогали координировать действия и принимать правильные решения.
Как пишет Military.Com, некоторые жесткие меры, вроде массового принудительного карантина, напротив, приводили к росту числа зараженных и высокой смертности. Эффективнее оказалась самоизоляция, избегание контактов и массовых скоплений людей. А вот принудительная изоляция на длительное время провоцировала недовольство масс, таким образом, игрокам всегда приходилось сохранять баланс, не доходить до крайностей и при этом жестко купировать распространение заразы.
Однако затем игру запустили по сценарию лихорадки Эбола, которая привела к гибели 13 тыс. человек. А согласно этой концепции, военные США не должны оказывать помощь местному населению.
В итоге время было упущено. Сейчас Пентагон обвиняют в неготовности противостоять коронавирусу, и военным приходилось придумывать на ходу. Так появился плавучий госпиталь в Нью-Йорке, мобильные полевые госпитали и многое другое. Наконец, американские военные какое-то время совершенно не предполагали, что делать с терпящим бедствие от коронавируса огромным авианосцем с 5 тыс. моряков.
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