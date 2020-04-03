Коронавирус

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Российские военные в Сербии сражаются с коронавирусом

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Белград готовится к итальянскому сценарию

Первый транспортник Ил-76 ВКС России с военными специалистами и гуманитарным грузом прибыл в Сербию. Как сообщили в Минобороны РФ, самолет на аэродроме Батайница встречала премьер республики Ана Брнабич, а также министр обороны Александр Вулин и начальник генштаба Милан Мойсилович.

Всего в Сербию ожидается 11 рейсов, которым прилетят 87 специалистов, включая вирусологов РХБЗ. Также на борту специальное медицинское оборудование, маски и 16 единиц военной техники.

В Сербии на данный момент коронавирксом заразились 1171 человек, 31 пациент скончался. Президент Александр Вучич выступил с обращение к нации и заявил, что самый тяжелый удар для Сербии ожидается в ближайшие две недели, и даже возможен итальянский сценарий. Поэтому глава государства ввел комендантский час и попросил помощи России.

Александр ИЛЬИН

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