Оружие оказалось точнее обычного АК-47

"Калашников" продолжает традицию и рассказывает об интересных образцах из своего музея. Накануне концерн выложил в Yotube видеоролик, в котором ведущий расказывает о единственном в мире автомате-карабине.

Как справедливо подчеркивается, любой современный автомат может работать в режиме карабина, однако в данном прототипе специально удлинили ствол для более точной стрельбы и большей кучности.

Автомат-карабин хорошо зарекомендовал себя на испытаниях, однако в целом эта тема не нашла дальнейшего развития, так как к концу 1950-х годов уже готовились принять на вооружение легкий модернизированный автомат Калашникова. Он же должен был заменить карабин Симонова, который тогда еще активно эксплуатировался в войсках.