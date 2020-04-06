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Экспериментальный Су-37 шокировал Запад

Экспериментальный Су-37 шокировал Запад
Фото Алексея Михеева /ИТАР-ТАСС
Истребитель был слишком хорош, чтобы уйти в серию

Лучшим отечественным "Фланкером" на сегодняшний день является истребитель Су-35С. Самолет поступил в эксплуатацию только в 2014 г., но далеко не все знают, что предшественниками "тридцать пятого", а заодно и Су-30СМ, и Су-30МКИ были экспериментальные Су-27М и Су-37.

Первый на международном рынке, кстати, позиционировался под маркировкой Су-35, что впоследствии вызвало путаницу. Оба самолета по тем временам были в какой-то мере Су-57. Кто знает, возможно, и "пятьдесят седьмой" в серии будет называться по-другому и претерпит некоторые изменения.

Всего было построено 12 прототипов Су-27М и три серийных образца. Для истребителя специально разработали аэродинамическую компоновку с передним горизонтальным оперением. Она должна была сделать самолет более управляемым на критических углах атаки.

Также самолет, по сравнению с Су-27, получил более совершенное бортовое радиоэлектронное оборудование, штангу дозаправки, запас топлива и два дополнительных узла внешней подвески – их стало 14.

Но еще более продвинутым прототипом стал Су-37 с двигателями с управляемым вектором тяги АЛ-31ФП. Похожие стоят сейчас на Су-30СМ.

Сейчас о Су-37 вспоминают еще реже, чем о Су-47 "Беркут". А в свое время это был российский ответ экспериментальному германско-американскому Х-31А.

Как вспоминает "Российская газета", в июне 1995 г. на авиасалоне в Ле-Бурже "тридцать первый" затмил своими выступлением МиГ-29 и Су-35 (Су-27М). "Заморский истребитель" выполнял фигуры высшего пилотажа на большей высоте плюс делал их в необычных сочетаниях, а в конце программы самолет в горизонтальном положении "оттормаживался" почти до нуля и быстро брал разгон. Все это было возможно, благодаря двигателю с управляемым вектором тяги (УВТ).

Для ОКБ "Сухой" это не было сюрпризом, работа над двигателем тогда уже велась. Первый полет, к сожалению, единственный построенный прототип Су-37 совершил 2 апреля 1996 года. Затем машину стали показывать на международных авиасалонах.

Самолет максимально приблизили к западным образцам. Су-37 получил цифровую систему управления, новую оптико-электронную прицельную систему с тепловизором и лазерным дальномером, а также РЛС с фазированной антенной решеткой. Ручку управления сделали не по центру, расположенной между ног пилота, а в виде джойстика на правой консоли, как на F-16.

Летчик-испытатель Евгений Фролов сделал свой знаменитый кульбит, или Чакру Фролову, именно на Су-37. Самолет выполнял форсированный боевой разворот менее, чем за 10 секунд, а при выполнении "кобры" выходил на угол атаки в 150 градусов.

К сожалению, единственный экспериментальный образец машины разбился 19 декабря 2002 г., когда на нем стояли обычные двигатели без УВТ. Летчик Юрий Ващук успел катапультироваться, но для Су-37 этот день стал последним. Программу закрыли, а технологии, наработанные в уникальном прототипе, как уже было сказано, нашли свое применение в Су-30СМ и Су-35С.

Александр ИЛЬИН

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