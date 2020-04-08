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Коронавирус нанес удар по Ил-112В

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Второй полет долгожданного транспортника могут отменить

Из-за пандемии коронавируса в России хотят отменить второй полет военного транспортника Ил-112В, который должен был состояться в апреле. Это может затормозить программу самолета, который, что называется, ждали в ВКС еще вчера, хотя на предприятии в Воронеже уверяют, что на сроки реализации эпидемия не повлияет.

О корректировке сроков полета сообщило РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник. По его словам, на предприятиях Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) введен специальный режим работы. При этом производство не остановлено.

Ил-112В призваны заменить в авиапарке ВКС заслуженные Ан-26, однако программа идет тяжело, и самолет приходилось буквально переделывать, что, естественно, повлияло на сроки.

Александр ИЛЬИН

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