Коронавирус

Британцы разочаровались в покупке F-35 из-за коронавируса
В Великобритании, которая занимает сейчас пятое место в мире по количеству смертей из-за коронавируса, заговорили о полной неготовности властей к угрозе этого типа.
Как пишет газета The Guardian, страна тратила сотни миллиардов фунтов на воображаемые опасности и готовилась к войне.
Это прямой намек на сдерживание России в Северной Атлантике. И только в последние несколько недель британцы с ужасом осознали, что пренебрегли реальной опасностью – вирусом, который действует, как биологическое оружие.
Еще месяц назад британские военные козыряли, что увеличили военный бюджет до 41,5 млрд фунтов стерлингов. Львиная часть средств пошла на закупку 138 истребителей F-35B, которые, по мнению издания, в скором будущем устареют, так как на первый план выйдут беспилотники.
Истребители будут базироваться на авианосцах "Куин Елизабет" и "Принс оф Уэльс", каждый из которых стоит свыше 6 млрд фунтов стерлингов. Также, напуганная активностью российских подлодок в Атлантике, Великобритания продолжает обновлять линейку фрегатов, но от США лишь слышит, что и этого недостаточно. Между тем, по мнению издания, за последние 17 лет вмешательство Великобритании в международные конфликты не заканчивалось ничем хорошим.
Газета уверяет, что власти страны понимали, какими последствиями грозит пандемия, и были предупреждены заранее, однако не приняли достаточных мер. Дорогостоящее оружие сейчас бесполезно, покупать приходится медицинское оборудование и средства защиты. Так, по данным газеты Independent, недавно Великобритания купила у Китая 3,5 млн тестов на антитела, но ни один из них якобы не работает.
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