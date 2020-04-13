Коронавирус

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В США от коронавируса умер моряк с авианосца

Военный служил на корабле, где разразилась настоящая эпидемия COVID-19

В США умер от коронавируса моряк с авианосца "Теодор Рузвельт", капитан которого ранее был уволен из ВМС США за подачу сигнала SOS об эпидемии на борту. Командованию очень не понравилось, что история просочилась в СМИ, однако команда корабля аплодировала капитану, когда тот покидал авианосец. Скорее всего, своими действиями он спас немало человеческих жизней.

По данным Reuters, еще два моряка находятся в крайне тяжелом состоянии. В настоящий момент жизнедеятельность огромного корабля поддерживает 25% экипажа. Более 4000 человек отправили на берег. На данный момент 585 человек из команды заражены, всего в экипаже – 3200 моряков и еще 2480 человек авиакрыла. Всего, по информации ВМС США, на флоте заразилось 900 человек.

Александр ИЛЬИН

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