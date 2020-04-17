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Коронавирус ударил по главной судостроительной верфи

В Санкт-Петербурге заподозрили COVID-19 у четырех корабелов

На "Северной верфи", где производят, в частности фрегаты проекта 22350 и корветы типа "Стерегущий" обнаружен коронавирус.

Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу предприятия, после тестирования всез сотрудников, которые ходят на работу, у четырех выявлено 4 "сомнительно положительных" результата. Сейчас они находятся на самоизоляции, при этом повышенной температуры, кашля и других симптомов коронавируса у них нет. Проводится санитарная обработка рабочих мест.

Ранее в России были запущены оборонные заводы в спецрежиме. Тех кого было можно, отправили работать на дом, например, инженеров, но в цехах работа продолжилась.

Александр ИЛЬИН

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