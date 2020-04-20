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Украинский Ил-76 чуть не сбил человека

Украинский Ил-76 чуть не сбил человека
Фото: commons.wikimedia.org/CC BY-SA 4.0
Транспортник едва не "снял" военного с фюзеляжа штурмовика

Украинский Ил-76 прошел на рекордно низкой высоте и едва на сбил человека, стоящего на штурмовике. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Крылья войны".

На нем видно, как военный спрыгивает с Су-25, после чего буквально в десятке метров от земли проносится громадный "семьдесят шестой". Сначала, по всей видимости, мужчина хотел встретить самолет лицом к лицу, но вовремя оценил свои возможности. Скорее всего, его сбросило бы со штурмовика волной от самолета.


В эксплуатации Воздушных сил Украины сейчас находится 5 Ил-76МД. Приписаны они к 25-й бригаде транспортной авиации в Мелитополе, поэтому, предположительно, дело происходило там.

Александр ИЛЬИН

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