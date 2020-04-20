Транспортник едва не "снял" военного с фюзеляжа штурмовика

Украинский Ил-76 прошел на рекордно низкой высоте и едва на сбил человека, стоящего на штурмовике. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Крылья войны".

На нем видно, как военный спрыгивает с Су-25, после чего буквально в десятке метров от земли проносится громадный "семьдесят шестой". Сначала, по всей видимости, мужчина хотел встретить самолет лицом к лицу, но вовремя оценил свои возможности. Скорее всего, его сбросило бы со штурмовика волной от самолета.

Проход Ил-76 на сверхмалой. Держитесь за штанишки, пацаки. Будет страшно pic.twitter.com/lpnklrHigG — Specnazopedia (@specnazopedia) April 20, 2020

В эксплуатации Воздушных сил Украины сейчас находится 5 Ил-76МД. Приписаны они к 25-й бригаде транспортной авиации в Мелитополе, поэтому, предположительно, дело происходило там.