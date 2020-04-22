Европейскую машину сравнили с гоночной машиной NASCAR

Бывший начальник штаба ВВС США Джон Джампер сравнил истребители F-22 и "Еврофайтер" с автомобилями "Формулы 1" и NASCAR. Летчик, летавший на обоих самолетах, назвал их совершенно разными самолетами.

Джампера очень впечатлила плавность управления на "Еврофайтере", а также стабильность машины на больших перегрузках при больших цифрах G.

"Это то, для чего он был разработан. Я летал на новой версии, где на экранах отображались цветные движущиеся карты", – приводит слова пилота The National Interest.

По его словам маневренность у европейского самолета оказалась тоже впечатляющей. Но "европеец" проигрывает F-22 в стелс-технологиях, хотя часть вооружения у истребителя как бы утоплена в фюзеляж, а воздухозаборники имеют S-образную конструкцию. Это также уменьшает силу отраженного сигнала радара. Однако сама форма планера дает довольно внушительную ЭПР. В этом отношении "Еврофайтер" чем-то похож на Су-35С и в чем-то на Су-57: на первом месте маневренность, и только уже затем скрытность. У "Еврофайтера" один двигатель, потому самолет намного экономичнее F-22, который просто разоряет ВВС США.

Но при этом "Рэптор" может лететь с крейсерской сверхзвуковой скоростью, в то время как "Еврофайтер" не настолько мощный.