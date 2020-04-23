Коронавирус

Пандемия заморозила ремонт минимум на полгода

Пандемия коронавируса, как и ожидалось, ударила не только по американской и европейской судостроительной отрасли, но и по российской.

Как пишет газета "Известия", сроки окончания ремонта кораблей Черноморского флота отодвинули на несколько месяцев из-за карантина.

В доках 13-го судоремонтного завода в Севастополе задержатся два ракетных корабля на воздушной подушке – "Самум" и "Бора", – малый противолодочный корабль "Суздалец", а также ракетный катер "Шуя". Заводчане хотели пригласить специалистов для полноценного обследования пусковых установок и устранения неполадок.

Однако теперь их всех придется отправить на двухнедельный карантин, поэтому в Севастополе решили отложить ремонт.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении издания, конкурс на проведение работ сдвинули с 10 апреля на 1 октября. Учитывая, что работы планировалось завершить летом, доделать корабли, возможно, удастся только в будущем году.

Ранее, по данным 47news, судоремонтный завод "Звездочка" расторг контракт на ремонт затонувшего дока ПД-50. Это единственное сооружение в России, которое может принять авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". По данным издания, работы были выполнены на 5%.