Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Коронавирус ударил по кораблям Черноморского флота

Коронавирус ударил по кораблям Черноморского флота
Фото Сергея Величкина и Владимира Родионова (ИТАР-ТАСС)
продолжениеВ Кремле высказались о дате отмены самоизоляции
Пандемия заморозила ремонт минимум на полгода

Пандемия коронавируса, как и ожидалось, ударила не только по американской и европейской судостроительной отрасли, но и по российской.

Как пишет газета "Известия", сроки окончания ремонта кораблей Черноморского флота отодвинули на несколько месяцев из-за карантина.

В доках 13-го судоремонтного завода в Севастополе задержатся два ракетных корабля на воздушной подушке – "Самум" и "Бора", – малый противолодочный корабль "Суздалец", а также ракетный катер "Шуя". Заводчане хотели пригласить специалистов для полноценного обследования пусковых установок и устранения неполадок.

Однако теперь их всех придется отправить на двухнедельный карантин, поэтому в Севастополе решили отложить ремонт.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении издания, конкурс на проведение работ сдвинули с 10 апреля на 1 октября. Учитывая, что работы планировалось завершить летом, доделать корабли, возможно, удастся только в будущем году.

Ранее, по данным 47news, судоремонтный завод "Звездочка" расторг контракт на ремонт затонувшего дока ПД-50. Это единственное сооружение в России, которое может принять авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". По данным издания, работы были выполнены на 5%.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле

Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас

Смешные и злободневные: анекдоты дня на 23 апреля

Подборка актуальных шуток от "Утро.ру" поднимет настроение даже на самоизоляции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей