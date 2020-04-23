Истребители готовятся встретить Ту-95МС

Недавний полет американского бомбардировщика В-1В Lancer рядом с Камчатским полуостровом почти не освещался в российских СМИ, однако это довольно важое событие. США ответили на полеты Ту-95МС и Ту-142 рядом с Аляской и дали понять, что тоже могут отправить бомбардировщик с ядерным оружием.

Но недавно на базу Эйлсон на Аляске прибыла пара истребителей F-35, и по мнению журнала The National Interest, если экспансия продолжится, это даст существенные козыри ВВС США в противостоянии с Россией.

Два F-35, прилетевших прямо с техасского завода Lockheed Martin торжественно встречали в небе Аляски танкер KC-132, три F-16 и два F-22. Американцы не стали бы жечь столько дорогостоящего топлива, если бы не придавали большого значения этому событию.

Как прогнозирует NI, теперь русских "Медведей", как называют Ту-95, будут встречать не только F-22, но "тридцать пятые". Также эти истребители смогут прикрыват В-1В, если это понадобится. Задача летчиков F-35 – прорыв ПВО противника, уничтожение зенитно-ракетных систем и радаров.

Фактически США восстановили 356-й истребительный полк, которую укомплектовали самыми опасными самолетами. В случае конфликта с Россией или Китаем это подразделение первым примет бой с ВКС РФ.

По плану на Аляску отправят 54 самолета F-35. В 2022 году из них составят две эскадрильи. Вместе с 40 F-22 истребительная авиации Аляски станет очень мощной. F-16 на учениях сейчас играют роль агрессоров, и очень скоро начнут натаскивать пилотов F-35.