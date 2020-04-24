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В США рассекретили навороты F-22 после модернизации

В США рассекретили навороты F-22 после модернизации
Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Истребитель прослужит до 2060 года

В США объявили о модернизации истребителей F-22, которая должна позволить самолетам оставаться в строю до 2060-х годов, когда их окончательно вытеснят самолеты шестого поколения. И если F-16 и F-15 несколько раз проходили модернизацию, например, их оборудовали технологией наведения JHMCS по повороту головы, с F-22 все было намного сложнее.

В конструкцию планера с низкой ЭПР сложно внести какие-либо изменения, например, установить более современные датчики. Усложнило задачу и окончательное закрытие производства F-22 в 2011 году.

Тем не менее, "Рэпторы" получат новые технологии. По данным The National Interest, модернизация будет состоять из двух этапов: сначала истребителю обновят оборудование, а затем программное обеспечение.

Программы модернизации называются Baseline 3.2B и Update 6. F-22 воружат новейшими ракетами "воздух-воздух", а также усовершенствуют систему связи истребителя. В систему вооружения будут интегрированы AIM-9X и AIM-120D. Также летчики получат шлемы, как пилотов F-35 с вышеупомянутой технологией JHMCS.

В перспективе F-22 получит электрооптический модуль, похожий на системы EOTS и DAS, которые стоят на F-35. Крайне важным будет вооружение F-22 ракетами "воздух-земля", чтобы он, наконец, стал многофункциональным, но об этом пока ничего неизвестно.

Александр ИЛЬИН

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