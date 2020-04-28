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"Тайфуны" наконец-то идут в войска

"Тайфуны" наконец-то идут в войска
Фото: commons.wikimedia.org/CC BY 4.0
Самую компактную модель можно будет использовать в разных целях

Российская армия получит в этом году более 30 новейших бронеавтомобилей "Тайфун" с колесной формулой 4х4. Об этом сообщает "Военное.РФ" со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Из всей серии "Тайфун" 4х4 – это самая компактная машина, чем-то похожая на "Тигр", но больше и с лучшей броней. Для отечественных военных это большое событие, так как ранее эти бронеавтомобили демонстрировались лишь на парадах и демонстрационных шоу.

"Младшая" из машин "Тайфун" оборудована мощным 450-сильным двигателем и может разгоняться по шоссе до скорости более 100 км/час. Бронеавтомобиль может форсировать брод глубиной до 1,5 м и подниматься по склону с углом 30 градусов.

Однако главное преимущество "Тайфуна" – комбинированная защита из керамической брони и броневой стали. Машина хорошо защищена от мин и стрелкового оружия, в том числе, крупнокалиберного.

"Тайфун" 4х4 предназначен для охраны и сопровождения колонн, санитарной перевозки, а также актуальной сейчас инженерной, радиационной, химической и биологической разведки. Машину можно использовать как разведывательную и командно-штабную или для огневой поддержки. "Тайфуны" очень бы пригодились, например, в Сирии.

Александр ИЛЬИН

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