Инфицированные проходят лечение, в том числе, в гражданских больницах

В России сегодня увеличилось до 1 044 число заболевших коронавирусом среди военнослужащих ВС РФ. Накануне эта цифра установилась на отметке в 960 человек, сообщает РИА "Новости".

По информации Минобороны, зараженные COVID-19 военные проходят лечение в госпиталях ведомства, в изоляторах по месту службы, а также в гражданских больницах. Некоторые заболевшие изолированы на дому.

