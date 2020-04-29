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В России увеличилось число зараженных коронавирусом военных

Инфицированные проходят лечение, в том числе, в гражданских больницах

В России сегодня увеличилось до 1 044 число заболевших коронавирусом среди военнослужащих ВС РФ. Накануне эта цифра установилась на отметке в 960 человек, сообщает РИА "Новости".

По информации Минобороны, зараженные COVID-19 военные проходят лечение в госпиталях ведомства, в изоляторах по месту службы, а также в гражданских больницах. Некоторые заболевшие изолированы на дому.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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