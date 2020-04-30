Кораблям не хватает простого, но очень важного вооружения

Американские эсминцы с ракетами "Томагавк" довольно быстро израсходуют свои боекомплекты во время конфликта высокой интенсивности, поэтому даже сегодня корабли с обычными орудиями большого калибра, вроде тех, что стояли на линкорах времен Второй мировой войны, по-прежнему актуальны.

С такой точкой зрения выступил журнал The National Interest в своей статье, посвященной эсминцам ВМС США. Издание ссылается на отчет аналитического центра RAND, в котором говорится, что в случае войны с серьезным противником, вроде России или Китая, корабли не смогут обеспечить должную поддержку сухопутным войскам, так как их главное вооружение, ракеты, быстро закончатся, равно как и снаряды.

Предполагалось, что эту проблему решат эсминцы класса "Замволт", однако из-за их высокой стоимости и проблем с силовой установкой, вместо 32 кораблей ВМС США получат только три. "Замволт" для США – это словно Су-57 для России. Современный, незаметный и штучный.

"Замволты" изначально хотели вооружить двумя 155-мм орудиями, которые должны были стрелять высокоточными снарядами на расстояние более 80 миль. Однако когда программу эсминцев урезали, орудия стали буквально "золотыми" и их решили не ставить.

Вместо "Замволтов" поддерживать десант и сухопутные войска при случае будут старые эсминцы "Ардли Берк", а также ракетные крейсеры "Тикондерога".

В 2020 году ВМС США эксплуатируют 22 крейсера, у каждого по два 127-мм орудия плюс 67 эсминцев с одним 127-мм орудием. Из этих 111 орудий 50 – это ранние Mk. 45 Mod 1 и Mod 2 калибра 54 и 61 орудие – модификации Mod 4 калибра 62 с более длинным стволом.

Мк 45 бьет на 13 миль со скорострельностью 20 выстрелов в минуту. "Арли Берк" берет на борт 600 снарядов, Тикондерога – 1200. По версии аналитиков RAND, они расстреляют свои запасы примерно за час, а затем придется пополнить арсенал, но возможно, но не факт, что это окажется просто.

Поэтому очень важна дальнобойность: можно расположить корабли дальше, чтобы можно было легче пополнить запасы. Неслучайно Raytheon проводит модернизацию Mod 4 с целью доведения ее дальности до 50 миль. Поэтому именно дальнобойные орудия, а не ракеты сейчас крайне важны для боевых кораблей.