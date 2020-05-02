Американцы контролируют активность предприятий ВПК

Американские журналисты рассказали, что США следят за активностью российских оборонных заводов из-за пандемии COVID-19. Этим занимается геопространственная аналитическая компания Orbital Insights.

Как пишет издание Defense One, компания делает это с помощью анонимных данных мобильных телефонов, в том числе сигналов, которые эксперты получили от операторов, и другой открытой информации. Orbital Insights подготовила отчет, в котором говорится о том, что российские оборонные заводы замедляют производство. Также все меньше людей ходят на работу на предприятия.

Аналитики использовали машинное обучение и интеллектуальную обработку информации. Издание отмечает, что такой способ позволяет узнать о том, сколько людей перемещаются чуть ли не в реальном времени. Эксперт компании Роберт Кардильо рассказал, что специалисты находят общий уровень активности, а затем устанавливают отклонения и сбои.

Речь, как подчеркивают журналисты, якобы идет о Казанском авиазаводе имени Горбунова, "Уралвагонзаводе", "Гидромаше" иНПЦ "Салют", на которых затормозилось производство.