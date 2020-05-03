В Латвии от военных "сбежал" беспилотник
Военные Латвии обратились к жителям страны с довольно необычной просьбой – "поохотиться" на улизнувший дрон. Обращение опубликовано на странице агентства гражданской авиации в Твиттер.
Как выяснилось, беспилотник улетел от военных в неизвестном направлении накануне, 2 мая. Это случилось из-за технического сбоя. Поймать беглеца так и не удалось, где он сейчас, неизвестно. Как говорится в сообщении, топлива у дрона хватит на 90 часов полета.
‼️ Brīdinājums par nekontrolēti lidojošu dronu— Civilās aviācijas aģentūra (@LV_CAA) May 2, 2020
‼️ Ja redzat šādu lidojošu dronu, ziņojiet pa tālruņiem 29337238 vai 65703988
ℹ️ Plašāka informācija: https://t.co/4jqGB0hdDv pic.twitter.com/nhB3HOgV7J
"мы призываем жителей следить за событиями и немедленно связаться с Авиационным поисково-спасательным координационным центром, в случае обнаружения дрона", – отмечается в обращении.
Весит беспилотник около 26 килограммов – так что жителям Латвии стоит почаще смотреть вверх в ближайшее время. Падение дрона на голову вряд ли можно назвать приятным приключением.
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