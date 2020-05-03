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В Латвии от военных "сбежал" беспилотник

В Латвии от военных "сбежал" беспилотник
Фото: : Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Жителей попросили помочь с поисками

Военные Латвии обратились к жителям страны с довольно необычной просьбой – "поохотиться" на улизнувший дрон. Обращение опубликовано на странице агентства гражданской авиации в Твиттер.

Как выяснилось, беспилотник улетел от военных в неизвестном направлении накануне, 2 мая. Это случилось из-за технического сбоя. Поймать беглеца так и не удалось, где он сейчас, неизвестно. Как говорится в сообщении, топлива у дрона хватит на 90 часов полета.

"мы призываем жителей следить за событиями и немедленно связаться с Авиационным поисково-спасательным координационным центром, в случае обнаружения дрона", – отмечается в обращении.

Весит беспилотник около 26 килограммов – так что жителям Латвии стоит почаще смотреть вверх в ближайшее время. Падение дрона на голову вряд ли можно назвать приятным приключением.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
вы,селяне,когда запускаете дроны,садите верхом солдатика на него,если мозгов не хватает,пусть он в рацию кричит где упал
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