В Латвии от военных "сбежал" беспилотник

Жителей попросили помочь с поисками

Военные Латвии обратились к жителям страны с довольно необычной просьбой – "поохотиться" на улизнувший дрон. Обращение опубликовано на странице агентства гражданской авиации в Твиттер.

Как выяснилось, беспилотник улетел от военных в неизвестном направлении накануне, 2 мая. Это случилось из-за технического сбоя. Поймать беглеца так и не удалось, где он сейчас, неизвестно. Как говорится в сообщении, топлива у дрона хватит на 90 часов полета.

‼️ Brīdinājums par nekontrolēti lidojošu dronu

‼️ Ja redzat šādu lidojošu dronu, ziņojiet pa tālruņiem 29337238 vai 65703988

ℹ️ Plašāka informācija: https://t.co/4jqGB0hdDv pic.twitter.com/nhB3HOgV7J — Civilās aviācijas aģentūra (@LV_CAA) May 2, 2020

"мы призываем жителей следить за событиями и немедленно связаться с Авиационным поисково-спасательным координационным центром, в случае обнаружения дрона", – отмечается в обращении.

Весит беспилотник около 26 килограммов – так что жителям Латвии стоит почаще смотреть вверх в ближайшее время. Падение дрона на голову вряд ли можно назвать приятным приключением.