Корабль получит "революционные" системы и вооружение

Минобороны США 30 мая этого года заключит контракт с верфью Fincantieri Marinette Marine на строительство 20 новейших фрегатов FFG (X), которые должны оставить далеко позади ближайших конкурентов ВМС США – Китай и Россию.

По данным Defense News, первый фрегат обойдется в $1,281 млрд. Последующие должны быть дешевле. Корабли оснастят новейшими радарами Raytheon AN/SPY-6, а также системой Aegis.

Строительство начнется не позднее апреля 2022 года. Первый фрегат должен быть готов в 2026 году и введен в эксплуатацию к 2030 году. Многие системы FFG (X) унаследует от эсминца Flight III, который так и не был построен. Корабль будет обладать открытой архитектурой, то есть его можно будет "обновлять", оборудовать новыми системами без существенной перестройки. В то же самое время, программы российских фрегатов пока буксуют из-за медленного налаживания выпуска турбин в Рыбинске. Как известно, раньше их делали в украинском Николаеве.

По словам вице-адмирала Джима Килби, изучается лазерная программа, то есть возможно, фрегат получит лазерное вооружение. Луч может быть использован как для защиты от ракет и авиации противника, так и для наступательных действий. Ранее The National Interest опубликовал статью, в которой считает ВМС США не готовыми к затяжной войне с Россией или Китаем, так как слишком быстро израсходуют ракеты и снаряды. Поэтому лазерное оружие очень актуально в этом смысле.