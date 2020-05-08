Коронавирус и последующий кризис могут уничтожить амбиции Эрдогана

У Эрдогана нет денег на С-400, поэтому Турция может вернуть ЗРК назад, к чему активно призывают Штаты.

Такие выводы сделало российское издание "Свободная пресса" со ссылкой на сообщения агентства Reuters о приостановке поставок.

Ни Эрдоган, ни Трамп никак не комментируют историю с С-400 и F-35, однако как утверждает бывший турецкий дипломат Синан Ульген, возглавлявший Центр экономических и внешнеполитических исследований в Стамбуле, экономический шок из-за пандемии таков, что Турция действительно может в будущем искать внешнее финансирование. Стране может быть просто не до С-400, а США могут пообещать определенную помощь в обмен на отказ от С-400.

По словам Ульгена, которые приводит "Свободная пресса", Анкара может начать упрекать Москву в поддержке "преступного режима" Асада и отказаться от ЗРК.

Похожей точки зрения придерживается директор исследовательской группы немецкого Фонда Маршалла в Анкаре Озгур Унлухисарцикли. Он подчеркнул, что Турция значит для США больше, чем все союзники по НАТО, за исключением, разве что Японии, поэтому Вашингтон попробует все же заставить "плясать Анкару под свою дудку".