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Украинские моряки "разбили" российский десант

Украинские моряки "разбили" российский десант
Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defense of Ukraine (CC BY-SA 2.0)
В Киеве готовятся к вторжению Москвы

ВСУ совместно с пограничниками уничтожили условный российский десант. Соответствующее видео опубликовал пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

Сообщается, что у учениях приняли участие малый бронированный артиллерийский катер "Лубны" и корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда морской охраны в составе корабля "Донбасс" и двух катеров.

По легенде совместными действиями украинские военные уничтожили условный вражеский десант и не пустили противника вглубь обороны.


Стоит отметить, что лишенный вооружения корабль управления "Донбасс" и катера ВМС Украины не в состоянии остановить высадку российского десанта, так как для этого понадобятся корабли побольше, а также мощные береговые ракетные комплексы плюс авиация. Украина приняла на вооружение противокорабельную ракету "Нептун", но по сути она еще проходит испытания. Также Киев приспособил для ударов по надводным целям советские С-125, но и этого недостаточно. Украина может рассчитывать лишь на помощь НАТО.

Александр ИЛЬИН

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