Загадочные крылатые ракеты были невидимы для радаров

Американский журнал The Drive сделал подборку ранее засекреченных отчетов летчиков ВВС и ВМС США, которые видели в небе неопознанный объект, похожий на небольшой беспилотник или ракету.

Интересно, что ранее сообщалось, в основном, о летающих шарах или "тарелках". Однако оказалось, что объект больше похож на земной и вполне мог быть сделан для разведывательных целей. В командовании США предполагают, что это могут быть беспилотники-шпионы, в частности, российского или китайского производства.

23 июня 2013 г. лет,чик F/A-18F едва не столкнулся с "самолетом" белого цвета в "зоне предупреждения" W-72 над Восточным побережьем. Он прошел справа на расстоянии 60 м, находясь на высоте более 5 тыс. метров. Объект поднимался, причем у него был виден след выхлопа, что не характерно для НЛО.

Пилот не смог захватить цель, так как объект был начисто лишен радиолокационного следа. Теоретически летчик мог поразить его только неуправляемыми ракетами, по старинке. Летчик запросил информацию об объекте у диспетчера, однако ни о каких полетах в этом квадрате ничего известно не было. С земли никто белый "самолет" не видел.

Следующая встреча с НЛО, или засекреченным российским разведчиком, состоялась 18 ноября того же года. Точно такой же аппарат летел со скоростью всего 122 км/час. Летчик преследовал объект час и на глаз определил размах крыльев – 5 футов.

В ВМС пришли к выводу, что это беспилотная воздушная система, однако оператора установить так и не удалось. Как и 26 марта 2014 г., когда объект летел на высоте 5,5 тыс. м, а затем пропал из виду.

Позже пилоты сталкивались с двумя и даже четырьмя объектами. Иногда они не летели, а просто висели в воздухе. Однажды аппарат удалось захватить с помощью CATM-9X – учебной версии ракеты AIM-9X Sidewinder. Однако пилот не выпустил ракету.