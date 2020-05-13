Пентагон переходит на "темную сторону"

Агентство перспективных разработок Пентагона DARPA начало создание беспилотных надводных кораблей, которые в перспективе должны заменить человека в море. Проект носит название NOMARS – No Manning Required, Ship, что в переводе с английского означает "корабль, для которого не нужен человек".

На этих судах не будет кают, камбузов, гальюнов, что означает много сэкономленного места. По мнению журнала The National Interest, на конструкцию корпуса не будет влиять безопасность экипажа, форма будет оптимизирована, поэтому корабли чем-то будут напоминать космические крейсеры из фильма "Звездные войны". Эскизы кораблей, сделанные художниками DARPA, уже сравнивают с крейсерами Империи.

Автор Task and Purpose Джаред Келлер уже написал в своем блоге: вам еще нужны доказательства, что военные США являются частью Галактической империи, а не Альянса повстанцев?

Военный эксперт напомнил, что в "Звездных войнах" много отсылок к форме и оружию Первой и Второй мировой войн. Так, туники и брюки имперских офицеров похожи на униформу немецких уланов и конников, а вот головные уборы напоминают те, которые носили офицеры имперского японского флота во время Второй мировой войны.

Если присмотреться, то бластеры штурмовиков не что иное, как британский автомат Sterling и немецкий MG-34, а Хан Соло вооружен маузером C-96 конца XIX века.

Но бывает и обратный процесс. Уже реальная техника напоминает киношную. Так, экспериментальный самолет "Боинг YF-118G" похож на космический корабль "Клингон" из "Стар трек".