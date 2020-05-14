Мир меняется не в пользу Вашингтона, предупреждают эксперты

Военное превосходство США против конкурентов уменьшается. Об этом аналитики центра RAND в Вашингтоне предупредили Военно-воздушные силы Соединенных Штатов (ВВС США). К числу "противников первого уровня" американские аналитики отнесли Россию и Китай.

По мнению RAND, пока США сохраняют "качественное и количественное превосходство" своей армии, однако ,если дело дойдет до военного конфликта на территории соперника, ситуация изменится не в пользу США.

"На родном поле оба (Москва и Пекин) будут иметь преимущество, учитывая их передовые системы ПВО, обширные наступательные и оборонительные космические вооружения, кибервозможности, а также способность вести тактическую ядерную войну”, – передает FlightGlobal.com.

Соперниками США "второго уровня" аналитики назвали Иран и Северная Корея. В случае войны они также представляют угрозу для американских сил, пишет URA.RU. Ранее аналитики сделали вывод, что флот США не готов к длительной войне с Россией.