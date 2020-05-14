Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Америка назвала Россию "противником первого уровня"

Америка назвала Россию "противником первого уровня"
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мир меняется не в пользу Вашингтона, предупреждают эксперты

Военное превосходство США против конкурентов уменьшается. Об этом аналитики центра RAND в Вашингтоне предупредили Военно-воздушные силы Соединенных Штатов (ВВС США). К числу "противников первого уровня" американские аналитики отнесли Россию и Китай.

По мнению RAND, пока США сохраняют "качественное и количественное превосходство" своей армии, однако ,если дело дойдет до военного конфликта на территории соперника, ситуация изменится не в пользу США.

"На родном поле оба (Москва и Пекин) будут иметь преимущество, учитывая их передовые системы ПВО, обширные наступательные и оборонительные космические вооружения, кибервозможности, а также способность вести тактическую ядерную войну”, – передает FlightGlobal.com.

Соперниками США "второго уровня" аналитики назвали Иран и Северная Корея. В случае войны они также представляют угрозу для американских сил, пишет URA.RU. Ранее аналитики сделали вывод, что флот США не готов к длительной войне с Россией.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Заразившийся COVID-19 Песков вышел на связь

Пресс-секретарь Владимира Путина рассказал о здоровье

Пришло время действовать: гороскоп на 13 мая

Астрологический прогноз на 13.05.2020 подскажет, чего ждать от грядущего дня

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей