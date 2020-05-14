Т-72Z стал одним из главных танков войн на Ближнем Востоке

Советские танки до сих пор составляют основу российского парка тяжелых машин. Например, Т-72Б3 сделаны на базе Т-72Б конца 80-х. "Армата" должен был стать первым принципиально новым танком, но к сожалению, с машиной что-то не заладилось. С другой стороны, и американцы без конца модернизируют свой "Абрамс".

Интересным путем пошел Иран, который улучшил советские танки Т-54 и Т-55, закупленные еще у СССР. Иранцы установили на машины 780-сильные двигатели украинского производства и 105-мм пушки с модернизированной системой управления огнем, совместимыми с боеприпасами НАТО. Раньше на Т-54/55 стояла Д-10 калибра 100 мм.

Танк, который почему-то назвали Т-72Z, получился достаточно резвым из-за относительно мощного двигателя и небольшого веса. Кроме навесной брони на машины поставили установки дымовых гранат.

Конечно, эти машины вряд ли устоят против модернизированных "Абрамсов", однако для войны на Ближнем Востоке это хороший вариант. И в конце концов, из того же ПТРК можно уничтожить абсолютно любой танк, независимо от его цены и защиты.

Как пишет The National Interest, Т-72Z активно использовали иракские ополченцы, воюя с боевиками запрещенного в России Исламского государства. Часть машин Иран поставил Судану.