Машина заняла целую полосу и могла продолжить движение вместе с автомобилями

На трассе в Петербурге уронили с тягача танк. ДТП произошло перед развязкой Волхонского шоссе и Кольцевой автодороги (КАД). Видео поле аварии, снятое очевидцем, опубликовано на странице Вконтакте "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург".

Танк не опрокинулся набок, а просто слетел на ходу с прицепа назад и приземлился на гусеницы. Если бы машина была заправлена, она могла бы продолжить путь самостоятельно.

Однако на танке, предположительно Т-72 "Урал", к счастью или к сожалению, не было специальных асфальтоходных башмаков, которые ставят на тяжелую технику перед парадами.





Впрочем, как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", конструктивные элементы дороги повреждения не получили, люди не пострадали. Однако небольшая пробка все же образовалась, так как водители притормаживали у танка, чтобы снять его на телефон.