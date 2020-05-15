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Пентагон усиливает свою базу на Аляске для борьбы с Россией

Пентагон усиливает свою базу на Аляске для борьбы с Россией
Фото: Justin Connaher/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Американцы в отдаленном регионе готовятся к войне

Пентагон усиливает свою базу на Аляске, где проходят подготовку Военно-воздушные силы страны. Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, удаленный полигон ВВС Эилсон и его штаб-квартира приобретают все большее значение, поскольку Минобороны США пытается развернуть борьбу с Китаем и Россией после многих лет сосредоточения главным образом на наземных контртеррористических операциях.

Отмечается, что в апреле на базу прибыли первые два из 54 новых усовершенствованных истребителей F-35. Ожидается, что в течение года Пентагон будет готовить своих асов к столкновению с китайскими J-20, российским Су-57 и другим современным реактивным самолетам, которые выпускают американские противники.

В дополнение к самолетам, стоимость каждого из которых составляет около $80 млн., планируется потратить еще около $500 млн. на модернизацию базы, включая десятки ангаров с климат-контролем и современные ракетные тренажеры класса "земля-воздух", предназначенные для противостояния пилотам, летающим на бортах, уклоняющихся от радаров.

Таким образом, власти США хотят превратить удаленную базу на Аляске в важный центр подготовки военных летчиков к современным воздушным боям.

Данный полигон годами стоял на втором плане, в то время как Пентагон вел дорогостоящие войны на Ближнем Востоке и в Афганистане, подчеркивается в статье. В рассекреченном генеральном отчете инспектора Минобороны в прошлом году говорится, что тренажеры на базе устарели и не способны эффективно готовить пилотов для F-35 и F-22.

Дополнительная модернизация будет зависеть от стабильного финансирования в ближайшие годы, что остается неопределенным и может осложниться, если экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, вынудит Пентагон сократить расходы. Представители ВВС в прошлом уже обсуждали вопрос о перемещении эскадрильи в Эилсон для консолидации финсредств на техническое обслуживание, однако эта идея была отвергнута под яростным сопротивлением делегации Конгресса Аляски.

В настоящее время планы включают в себя две новые истребительные эскадрильи на базе и увеличение числа летчиков примерно с 1750 до 3200. Расширение начнется в сельской местности, где в ближайшем городе Норт-Пол живет 2200 человек, а главной достопримечательностью его является сувенирный магазин дома Санта-Клауса с живыми оленями и 50-футовой статуей святого Ника, уточняет издание.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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