Пентагон усиливает свою базу на Аляске для борьбы с Россией
Пентагон усиливает свою базу на Аляске, где проходят подготовку Военно-воздушные силы страны. Об этом пишет The Washington Post.
По данным издания, удаленный полигон ВВС Эилсон и его штаб-квартира приобретают все большее значение, поскольку Минобороны США пытается развернуть борьбу с Китаем и Россией после многих лет сосредоточения главным образом на наземных контртеррористических операциях.
Отмечается, что в апреле на базу прибыли первые два из 54 новых усовершенствованных истребителей F-35. Ожидается, что в течение года Пентагон будет готовить своих асов к столкновению с китайскими J-20, российским Су-57 и другим современным реактивным самолетам, которые выпускают американские противники.
В дополнение к самолетам, стоимость каждого из которых составляет около $80 млн., планируется потратить еще около $500 млн. на модернизацию базы, включая десятки ангаров с климат-контролем и современные ракетные тренажеры класса "земля-воздух", предназначенные для противостояния пилотам, летающим на бортах, уклоняющихся от радаров.
Таким образом, власти США хотят превратить удаленную базу на Аляске в важный центр подготовки военных летчиков к современным воздушным боям.
Данный полигон годами стоял на втором плане, в то время как Пентагон вел дорогостоящие войны на Ближнем Востоке и в Афганистане, подчеркивается в статье. В рассекреченном генеральном отчете инспектора Минобороны в прошлом году говорится, что тренажеры на базе устарели и не способны эффективно готовить пилотов для F-35 и F-22.
Дополнительная модернизация будет зависеть от стабильного финансирования в ближайшие годы, что остается неопределенным и может осложниться, если экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, вынудит Пентагон сократить расходы. Представители ВВС в прошлом уже обсуждали вопрос о перемещении эскадрильи в Эилсон для консолидации финсредств на техническое обслуживание, однако эта идея была отвергнута под яростным сопротивлением делегации Конгресса Аляски.
В настоящее время планы включают в себя две новые истребительные эскадрильи на базе и увеличение числа летчиков примерно с 1750 до 3200. Расширение начнется в сельской местности, где в ближайшем городе Норт-Пол живет 2200 человек, а главной достопримечательностью его является сувенирный магазин дома Санта-Клауса с живыми оленями и 50-футовой статуей святого Ника, уточняет издание.
Арестован фигурант дела о гибели малайзийского "Боинга"
Гражданина Украины власти ДНР могли спрятать от украинских спецслужб
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Первый триллионер в истории: кто заработает на коронавирусе
- Застрявшие в США украинцы и белорусы попросились в Россию
- Москва осудила Вашингтон за нападки на Пекин из-за коронавируса
- Слежка за туристами: как Европа будет открывать границы
Здоровье
- Народный рецепт: помогает от многих болезней
- Сила в овощах: какие продукты повысят тестостерон
- Врачи перечислили отличия симптомов аллергии от коронавируса
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик