Рогозин заявил, что наша страна сдается

Глава Роскосмоса прокомментировал громкое заявление американского лидера.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в США создают ракету, которая в 17 раз быстрее уже существующих. О "невероятной военной технике невиданного уровня" политик сообщил накануне на церемонии представления нового флага Космических сил Америки.

"Я называю это супер-пупер-ракетой",

– сказал глава государства, добавив, что она легко обставит китайские и российские. Об этом пишет The Hill.

Громкие слова Трампа прокомментировали в России. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в своем Твиттер саркастичный ответ.

"Нет, ну против супер-пупер ракеты нам ловить нечего. Сдаёмся !"

Ранее в России заявили, что над миром нависла угроза ядерной войны из-за политики Вашингтона. Такого мнения придерживается академик РАН Сергей Рогов. Если продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений не удастся, вероятность вооруженного конфликта возрастет.