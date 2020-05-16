Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Нам ловить нечего": в России отреагировали на "супер-пупер-ракету" Трампа

"Нам ловить нечего": в России отреагировали на "супер-пупер-ракету" Трампа
Дональд Трамп. Фото: White House/www.globallookpress.com
Рогозин заявил, что наша страна сдается

Глава Роскосмоса прокомментировал громкое заявление американского лидера.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в США создают ракету, которая в 17 раз быстрее уже существующих. О "невероятной военной технике невиданного уровня" политик сообщил накануне на церемонии представления нового флага Космических сил Америки.

"Я называю это супер-пупер-ракетой",

– сказал глава государства, добавив, что она легко обставит китайские и российские. Об этом пишет The Hill.

Громкие слова Трампа прокомментировали в России. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в своем Твиттер саркастичный ответ.

"Нет, ну против супер-пупер ракеты нам ловить нечего. Сдаёмся !"

Ранее в России заявили, что над миром нависла угроза ядерной войны из-за политики Вашингтона. Такого мнения придерживается академик РАН Сергей Рогов. Если продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений не удастся, вероятность вооруженного конфликта возрастет.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Лучшие шутки от звезд "Аншлага": подборка приколов на все времена

Самые смешные анекдоты от известных юмористов

Решением по "Северному потоку - 2" Германия подвела Европу

Германия действовала в угоду жестким интересам США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей