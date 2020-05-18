Военные показали уникальные кадры

Телеканал Минобороны "Звезда" показал дозаправку в воздухе истребителей-бомбардировщиков Су-34. Съемка велась из кабины, поэтому кадры получились захватывающими. В качестве летающего танкера, как обычно, выступил Ил-78.

Сообщается, что дозаправка осуществлялась на высоте 6 тыс. м на скорости около 600 км/час. Дистанция между самолетами составляла всего 20 метров.

Кроме экипажей Су-34, заправку отрабатывали и летчики Су-24М, а также истребители на Су-30СМ. Всего было 20 экипажей самолетов, базирующихся в Ростовской и Волгоградской областях.

Заправка в воздухе, когда шланг от самолета нужно поймать на специальную штангу, остается одним из самых сложных и волнительных упражнений для летчиков. Получается это далеко не всегда с первого раза: в США как-то опубликовали видео, в котором пилот F-35 несколько раз безуспешно пытался поймать шланг. А на этом видео можно посмотреть, к чему могут привести ошибки.