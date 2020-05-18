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Американцы нашли управу на российский "Авангард"

Американцы нашли управу на российский "Авангард"
Фото: pixabay.com
Гиперзвуковой блок будут засекать сотни спутников

Российское гиперзвуковое оружие заставило Пентагон потратить миллиарды долларов на средства обороны от него. Как пишет специализированное издание C4isrnet, в 2022 году Минобороны США запустит на орбиту первые 20 спутников для отслеживания российских и китайских гиперзвуковых ракет.

И это всего лишь начало программы: планируется, что в середине 2020-х годов на низкой околоземной орбите будут находиться сотни таких спутников, который якобы не оставят ни единого шанса российскому гиперзвуковому блоку "Авангард". В Москве ранее неоднократно заявляли, что у США нет защиты против этого оружия.

В 2024 году на орбиту отправят сразу 150 спутников. Но сначала аппараты должны доказать свою эффективность. Это должны быть спутники широкого поля зрения с инфракрасными датчиками, а также технологией Wide Field Of View (WFOV). Аппараты вместе должны создать сеть, которая будет следить за траекториями полета ракет на огромных скоростях, а затем захватывать цели и посылать сигналы комплексам ПРО. 

В России знают об этих планах и уже испытывают спутники, которые могут смещать другие аппараты с орбиты. Вопрос в том, хватит ли их, чтобы расправиться со всеми спутниками США, которые будут сделаны в рамках программы.

Александр ИЛЬИН

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