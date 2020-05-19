Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Су-35 для Египта довели США до точки кипения

Су-35 для Египта довели США до точки кипения
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Как Турция с С-400: Каир купит российские истребители, потому что Вашингтон отказался продавать F-35

Польское издание Kresy выдвинуло свою версию, почему Египет покупает российские истребители Су-35, несмотря на угрозу санкций США.

Как утверждают авторы, ссылаясь на высокопоставленного египетского военного, Каир хотел купить 20 F-35 два года назад, однако Госдеп отказал в продаже самолетов. 

Существует версия, что США поставили крест на сделке из-за того, что в Египте якобы нарушались права человека. Но так или иначе, ситуация до боли напоминают ту, которая сложилась в Турции вокруг С-400.

Точно так же Эрдоган хотел купить американские "Пэтриоты" с передачей частью технологий. Ему было отказано, и в итоге он приобрел C-400, лишив себя в конечном счете F-35.

Последствия выхода Турции стали очень серьезны как для Анкары, так и Вашингтона. Туркам просто теперь негде купить истребитель пятого поколения, кроме как в России, но Су-57 до сих пор так и не ушел в серию. Свой самолет они не построят еще долго.

Американцам тоже ссора "вышла боком". Как оказалось, немалая часть комплектующих F-35 производится в Турции, и теперь производство приходится перестраивать. Это колоссальные убытки.

Поставка Египту нескольких десятков российских Су-35 на сумму порядка $2 млрд, по мнению некоторых западных экспертов, может изменить баланс сил в регионе. Главный противник Египта – Израиль, который, к слову, имеет на вооружении F-35I.

Можно предположить, что Тель-Авив, в том числе, очень попросил США не продавать F-35 Египту. Однако теперь израильские летчики могут повстречаться в небе с лучшими российскими "фланкерами", не известно, что хуже.

Существуют вероятность, что США все-таки запугают Египет санкциями и заставят отказаться от Су-35. Но Египет, как и Турция, может пойти на принцип. В любом случае, пока дата поставки первой партии Су-35 для Каира не определена из-за пандемии коронавируса. Но вероятность поставок велика: Египет – давний покупатель российских самолетов.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Дмитрий Медведев о текущем кризисе: конца не видно

Бывший лидер государства назвал главную проблему, с которой столкнулась российская экономика

Эпидемия закончится в августе: главные новости о коронавирусе в России на 19 мая

Новые смерти, страна вернется к нормальной жизни в августе, неработающим пенсионерам продлят больничные - что нужно знать о COVID-19 ко вторнику в материале "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей