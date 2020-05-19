Как Турция с С-400: Каир купит российские истребители, потому что Вашингтон отказался продавать F-35

Польское издание Kresy выдвинуло свою версию, почему Египет покупает российские истребители Су-35, несмотря на угрозу санкций США.

Как утверждают авторы, ссылаясь на высокопоставленного египетского военного, Каир хотел купить 20 F-35 два года назад, однако Госдеп отказал в продаже самолетов.

Существует версия, что США поставили крест на сделке из-за того, что в Египте якобы нарушались права человека. Но так или иначе, ситуация до боли напоминают ту, которая сложилась в Турции вокруг С-400.

Точно так же Эрдоган хотел купить американские "Пэтриоты" с передачей частью технологий. Ему было отказано, и в итоге он приобрел C-400, лишив себя в конечном счете F-35.

Последствия выхода Турции стали очень серьезны как для Анкары, так и Вашингтона. Туркам просто теперь негде купить истребитель пятого поколения, кроме как в России, но Су-57 до сих пор так и не ушел в серию. Свой самолет они не построят еще долго.

Американцам тоже ссора "вышла боком". Как оказалось, немалая часть комплектующих F-35 производится в Турции, и теперь производство приходится перестраивать. Это колоссальные убытки.

Поставка Египту нескольких десятков российских Су-35 на сумму порядка $2 млрд, по мнению некоторых западных экспертов, может изменить баланс сил в регионе. Главный противник Египта – Израиль, который, к слову, имеет на вооружении F-35I.

Можно предположить, что Тель-Авив, в том числе, очень попросил США не продавать F-35 Египту. Однако теперь израильские летчики могут повстречаться в небе с лучшими российскими "фланкерами", не известно, что хуже.

Существуют вероятность, что США все-таки запугают Египет санкциями и заставят отказаться от Су-35. Но Египет, как и Турция, может пойти на принцип. В любом случае, пока дата поставки первой партии Су-35 для Каира не определена из-за пандемии коронавируса. Но вероятность поставок велика: Египет – давний покупатель российских самолетов.