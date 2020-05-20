Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Вызов российскому Су-35: США серьезно улучшили F/A-18

Вызов российскому Су-35: США серьезно улучшили F/A-18
Фото: commons.wikimedia.org/Ronnie Macdonald (CC BY 2.0)
Американский истребитель догоняет по авионике F-35 пятого поколения

Подобно тому как Россия модернизировала Су-27 до уровня Су-35С, в США плотно занялись истребителями четвертого поколения. F-22 больше не производятся, и их количество только уменьшается. А у F-35 пока слишком много проблем, чтобы он мог стать основным истребителем.

Ранее Boeing уже разработала новую версию "Орла" – F-15EX. Теперь эта же компания взялась за свой палубный истребитель F/A-18E/F Super Hornet.

Как пишет The National Interest, через два месяца в ВМС США для проведения испытаний отправят два "Супершершня" версии Block III. Полеты пройдет на базе NAS Pax River в Мэриленде, а также на военно-морской базе China Lake.

В кабине модернизированного истребителя, в частности, установили сенсорный экран 10 на 19 дюймов, похожий на большой планшет. Он заменил многие кнопки, ручки. Экран позволяет летчику видеть, отслеживать и вести огонь сразу по нескольким целям.

Кроме того, по данным The Drive, F/A-18E/F Super Hornet получат новые систему спутниковой связи и инфракрасные датчики. Улучшена связь. Самолет станет менее заметным, то есть Boeing поработала над планером. Также увеличен боевой радиус – истребитель получил дополнительные баки.

Всего по контракту ВМС США получат 78 новых истребителей на $4 миллиарда. Поставки будут продолжаться до 2024 года.

Россия не занимается модернизацией палубных МиГ-29К и Су-33 по причине того, что будущее авианосцев в стране под большим вопросом. Ранее в "Сухом" обмолвились о возможности разработки палубного Су-57, но сейчас, судя по всему, это неактуально.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Последние новости о коронавирусе в России на 20 мая

Страна прошла пик заражений, по мнению эксперта, все россияне переболеют этой инфекцией, в Туле разгорелся скандал - важные новости о COVID-19 на среду в материале "Утро.ру"

СМИ: Парад Победы и голосование по Конституции пройдут в один день

Знаменательной датой может стать 24 июня

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей