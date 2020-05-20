Американский истребитель догоняет по авионике F-35 пятого поколения

Подобно тому как Россия модернизировала Су-27 до уровня Су-35С, в США плотно занялись истребителями четвертого поколения. F-22 больше не производятся, и их количество только уменьшается. А у F-35 пока слишком много проблем, чтобы он мог стать основным истребителем.

Ранее Boeing уже разработала новую версию "Орла" – F-15EX. Теперь эта же компания взялась за свой палубный истребитель F/A-18E/F Super Hornet.

Как пишет The National Interest, через два месяца в ВМС США для проведения испытаний отправят два "Супершершня" версии Block III. Полеты пройдет на базе NAS Pax River в Мэриленде, а также на военно-морской базе China Lake.

В кабине модернизированного истребителя, в частности, установили сенсорный экран 10 на 19 дюймов, похожий на большой планшет. Он заменил многие кнопки, ручки. Экран позволяет летчику видеть, отслеживать и вести огонь сразу по нескольким целям.

Кроме того, по данным The Drive, F/A-18E/F Super Hornet получат новые систему спутниковой связи и инфракрасные датчики. Улучшена связь. Самолет станет менее заметным, то есть Boeing поработала над планером. Также увеличен боевой радиус – истребитель получил дополнительные баки.

Всего по контракту ВМС США получат 78 новых истребителей на $4 миллиарда. Поставки будут продолжаться до 2024 года.

Россия не занимается модернизацией палубных МиГ-29К и Су-33 по причине того, что будущее авианосцев в стране под большим вопросом. Ранее в "Сухом" обмолвились о возможности разработки палубного Су-57, но сейчас, судя по всему, это неактуально.