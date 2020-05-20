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На Западе не доверяют украинским производителям вооружений

На Западе не доверяют украинским производителям вооружений
Фото ИТАР-ТАСС/ Михаил Маркив
Репутация "Укроборонпрома" под большим вопросом

Испорченная репутация и откаты топ-менеджерам после контрабандных поставок вооружения в РФ мешают "Укроборонпрому" наладить работу с американскими и европейскими компаниями. Об этом заявил глава концерна Айварас Абромавичюс на мероприятии, организованном Атлантическим советом.

Ранее бывший министр экономического развития и торговли Украины решил провести аудит "Укроборонпрома", чтобы сделать его "прозрачнее". Однако, по данным Defense News, американские фирмы крайне неохотно работают с концерном, учитывая его историю.

Например, Украина поставляла бракованные бронетранспортеры как за рубеж, так и для ВСУ, достаточно вспомнить БТР-4.

Кроме того, несмотря на запрет поставлять оборонную продукцию в Россию, Киев продавал Москве турбореактивные двигатели АИ-222 для российских учебно-боевых самолетов Як-130, а также самолеты Ан-140-100 и Ан-148-100Е. Такие данные приводит Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI).

В итоге на Западе отказываются доверять представителям украинской оборонки, так как не известно, чего от них ожидать.

Как считает участник Атлантического совета Майкл Карпентер, после пандемии украинскими активами может заинтересоваться Китай. А так как Пекин всегда действует агрессивно, в США могут попробовать перехватить инициативу.

Китайцы давно покушаются на "Мотор Сич" и "Антонова". Поэтому надежды Абромавичюса работать именно с Западом, могут не оправдаться. Сам он заявил о первоначальных планах организовать производства в Турции, Индии и ОАЭ. Но это пока всего лишь прожекты.

Александр ИЛЬИН

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