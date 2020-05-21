Ранее Минобороны подало иск "Туполеву" более чем на 4 млрд рублей

Генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов покинет свой пост в ближайшее время. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в авиапромышленности.

С чем связаны кадровые перестановки, не сообщается, однако известно, что осень прошлого года Минобороны подало иск на 4,6 млрд рублей к компании, причем подробности дела не раскрываются до сих пор.

В пресс-службах Объединенной авиастроительной компании и "Туполева" комментировать эту информацию отказались.

Топ-менеджер Александр Конюхов возглавляет "Туполев" с 2016 года, до этого был первым замгендиректора в компании "Сухой", где руководил программой разработки беспилотников. В 2009-2010 занимал руководящую должность в корпорации "МиГ", а еще раньше стоял во главе программы истребителей Су-35, то есть работал в "Сухом" дважды. А начинал в "Северстали".

Конюхов закончил экономический факультет Российского государственного гуманитарного университета, затем аспирантуру Государственной академии нефти и газа им. Губкина и Заволжский автомоторный техникум по специальности "технология машиностроения". Управленец входит в группу "А" рейтинга "200 самых профессиональных финансовых директоров России".

При Конюхове "Туполев" модернизировал Ту-22М3 и Ту-160, ремонтировал Ту-95МС, а также производил специализированные версии Ту-204.