Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
Генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов покинет свой пост в ближайшее время. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в авиапромышленности.
С чем связаны кадровые перестановки, не сообщается, однако известно, что осень прошлого года Минобороны подало иск на 4,6 млрд рублей к компании, причем подробности дела не раскрываются до сих пор.
В пресс-службах Объединенной авиастроительной компании и "Туполева" комментировать эту информацию отказались.
Топ-менеджер Александр Конюхов возглавляет "Туполев" с 2016 года, до этого был первым замгендиректора в компании "Сухой", где руководил программой разработки беспилотников. В 2009-2010 занимал руководящую должность в корпорации "МиГ", а еще раньше стоял во главе программы истребителей Су-35, то есть работал в "Сухом" дважды. А начинал в "Северстали".
Конюхов закончил экономический факультет Российского государственного гуманитарного университета, затем аспирантуру Государственной академии нефти и газа им. Губкина и Заволжский автомоторный техникум по специальности "технология машиностроения". Управленец входит в группу "А" рейтинга "200 самых профессиональных финансовых директоров России".
При Конюхове "Туполев" модернизировал Ту-22М3 и Ту-160, ремонтировал Ту-95МС, а также производил специализированные версии Ту-204.
Экс-замминистра гражданской авиации СССР требует провести новое расследование