Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Лукашенко готовится к войне

Лукашенко готовится к войне
Фото: president.gov.by
Белоруссия займется производством ракет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет развивать ракетное производство. По его словам, приходится готовиться к войне, чтобы потом не "пожинать горькие плоды".

Глава Республики назвал стратегической задачей в сфере обороны – нанести неприемлемый урон противнику в случае необходимости. Слова Лукашенко приводит белорусское агентство БелТА.

Президент с пятницу ознакомился с отечественными ракетными разработками в Мачулищах. В частности, ему показали РСЗО, ракетные комплексы и роботизированную технику.

Среди новинок, белорусская версия советского "Бука" – ЗРК "Бук-МБ2К" на колесной базе ОАО "МЗКТ" – и новые ракеты к нему. Ранее сообщалось, что они изготовлены с применением композитных материалов, а активная головка самонаведения (ГСН) работает даже в условиях помех.

Также из разработок стоит отметить самоходный противотанковый ракетный комплекс "Каракал" и РСЗО "Полонез", которая состоит на вооружении с 2016 г., и в том числе – у армии Азербайджана. У 301-миллиметровой системы довольно внушительная дальность – до 300 километров. Каждая машина вооружена восемью китайскими ракетами А200.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Александр Кото
Ответить
А противник-то кто? А не лучше ли, находясь под Российским Щитом, потратить эти финансовые средства на дальнейшее развитие собственной экономики, а не на производство ракет?! Или Лукошенко настолько богат, что деньги девать некуда?
1
новости партнеров

Последние новости о коронавирусе в России на 22 мая

Новые смерти и очаг эпидемии, прививку от инфекции будут делать не всем, эксперт окрестил низкую смертность в стране "русским чудом" - главные новости о COVID-19 к пятнице в материале "Утро.ру"

Взрыв хохота: свежие анекдоты дня на 22 мая

Короткие смешные шутки отвлекут от насущных проблем

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей