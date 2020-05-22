Белоруссия займется производством ракет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет развивать ракетное производство. По его словам, приходится готовиться к войне, чтобы потом не "пожинать горькие плоды".

Глава Республики назвал стратегической задачей в сфере обороны – нанести неприемлемый урон противнику в случае необходимости. Слова Лукашенко приводит белорусское агентство БелТА.

Президент с пятницу ознакомился с отечественными ракетными разработками в Мачулищах. В частности, ему показали РСЗО, ракетные комплексы и роботизированную технику.

Среди новинок, белорусская версия советского "Бука" – ЗРК "Бук-МБ2К" на колесной базе ОАО "МЗКТ" – и новые ракеты к нему. Ранее сообщалось, что они изготовлены с применением композитных материалов, а активная головка самонаведения (ГСН) работает даже в условиях помех.

Также из разработок стоит отметить самоходный противотанковый ракетный комплекс "Каракал" и РСЗО "Полонез", которая состоит на вооружении с 2016 г., и в том числе – у армии Азербайджана. У 301-миллиметровой системы довольно внушительная дальность – до 300 километров. Каждая машина вооружена восемью китайскими ракетами А200.