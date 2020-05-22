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МиГ-29 отправили на войну в Ливию

МиГ-29 отправили на войну в Ливию
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Уничтожение российских "Панцирей" разозлило Москву

Видеоролик, на котором турецкие дроны расстреливают, как в тире "Панцири" российского производства произвел эффект разорвавшейся бомбы: а был ли смысл поставлять эту технику фельдмаршалу Хафтару, если он ей просто не дорожит? Как сообщалось ранее, Ливийская национальная армия (ЛНА) Хафтара потеряла авиабазу Эль-Ватыя в 130 км от Триполи.

На опубликованном телеграм-каналом Warjournal видео "Панцири" уничтожают в движении, просто на шоссе, на авиабазе. Технику никто не прикрывает, она беззащитна.


По идее и сами ЗРК "Панцирь" должны противостоять беспилотникам, но не на марше. Дроны атаковали в самый неудобный момент. Похожая ситуация была в Сирии, когда турецкие БПЛА утюжили сирийские позиции, как в компьютерной игре. На имидже российского вооружения это сказывается не лучшим образом. Один "Панцирь" бойцы Правительства национального согласия (ПНС) вообще захватили в качестве трофея и провезли по Триполи.

ЗРК "Панцирь" попали в Ливию через ОАЭ. По данным турецкой газеты Daily Sabah сумма сделки составила $14,7 млн. Кроме того, ЛНА якобы получила российские дроны "Орлан-10", а еще раньше в распоряжении Хафтара оказались Ми-35 производства РФ.

Триполи уверяет, что за Хафтара воюют наемники из Сирии, Чада, Судана и российская "ЧВК Вагнера".

А накануне в интернете были опубликованы спутниковые фотографии МиГ-29 на авиабазе, подконтрольной Хафтару. До этого сообщалось, что в распоряжение войск фельдмаршала прибыли 6 МиГ-29 и 2 Су-24.

По мнению журнала The Drive, это может привести к серьезной эскалации конфликта в Ливии. По данным ПНС, самолеты прилетели с сирийской авиабазы, совершив посадку на аэродроме Хмеймим. На отдельных участках МиГи сопровождали Су-35 ВКС РФ. Об этом пишет Bloomberg. Откуда взялись эти МиГ-29, до сих пор неясно. The Drive приводит неподтвержденную информацию, что МиГи прилетели в Сирию через Иран, причем их сопровождал Ту-154.

На Западе намекают, что Россия решила всерьез поддержать Хафтара и готова направить в Ливию через третьих лиц боевые самолеты, которые могут нанести серьезный урон Триполи. Ситуация обостряется тем, что конфликт все сильнее ввязывается Турция.

Как считает The Drive, МиГ-29 могут заняться турецкими дронами, а также противостоять турецким F-16, если те появятся в районе конфликта.

Александр ИЛЬИН

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