«Чайка-2» создается в нижегородском Центральном конструкторском бюро имени Алексеева

СМИ уверены, что в России в скором времени возродят "каспийского монстра" – ужас американской разведки периода Холодной войны. Теперь устрашать Штаты будет экраноплан "Чайка – 2", предназначенный для сверхскоростной перевозки пассажиров и грузов в морских районах. Материал об этом опубликовали в газете National Interest.

Журналист Калеб Ларсон пишет, что во время полета машины возникает экранный эффект, ощутимый особенно при парении на низкой высоте. Поток воздуха набегает на крылья самолета и создает между ними и поверхностью "подушку".

Журналист вспомнил, что экранопланы активно строились в 1980 – 1990-е годы. Особенный переполох в американской разведке вызвал проект "Лунь", который впоследствии и получил название "Каспийский монстр". Его аналог сейчас создается в нижегородском Центральном конструкторском бюро имени Алексеева.

Калеб Ларсон отметил, что для России разработка такой машины крайне важна. Экранопланы вместе с ядерным вооружениям могли бы обеспечить быстрое реагирование и защиты северных границ нашей страны.