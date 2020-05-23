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В России возродят "каспийского монстра" - СМИ

В России возродят "каспийского монстра" - СМИ
"Чайка - 2". Фото: АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева"
«Чайка-2» создается в нижегородском Центральном конструкторском бюро имени Алексеева

СМИ уверены, что в России в скором времени возродят "каспийского монстра" – ужас американской разведки периода Холодной войны. Теперь устрашать Штаты будет экраноплан "Чайка – 2", предназначенный для сверхскоростной перевозки пассажиров и грузов в морских районах. Материал об этом опубликовали в газете National Interest. 

Журналист Калеб Ларсон пишет, что во время полета машины возникает экранный эффект, ощутимый особенно при парении на низкой высоте. Поток воздуха набегает на крылья самолета и создает между ними и поверхностью "подушку". 

Журналист вспомнил, что экранопланы активно строились в 1980 – 1990-е годы. Особенный переполох в американской разведке вызвал проект "Лунь", который впоследствии и получил название "Каспийский монстр". Его аналог сейчас создается в нижегородском Центральном конструкторском бюро имени Алексеева. 

Калеб Ларсон отметил, что для России разработка такой машины крайне важна. Экранопланы вместе с ядерным вооружениям могли бы обеспечить быстрое реагирование и защиты северных границ нашей страны. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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