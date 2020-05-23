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Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел в Баренцево море для того, чтобы соединиться с противолодочным кораблем "Северодвинск". Экипажи планируют провести совместные учения, проинформировали в пресс-службе Северного флота Министерства обороны РФ.
Машины отработают поиск, слежение и уничтожение субмарины условного противника. Кроме того, экипажи планируют повзаимодействовать с вертолетами Ка-27ПЛ, самолетами Ил-38 и Ту-142.
В настоящий момент в Баренцевом море проходят учения Кольской флотилии разнородных сил Северного флота с участием малых противолодочных кораблей "Снежногорск" и "Юнга", пишет REGNUM.
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