Уничтожить воздушную цель этой системой практически невозможно

Тихоокеанский флот США похвастался испытанием системы твердотельного лазерного оружия, которая уничтожила беспилотник. Однако в России отметили, что ее возможности крайне ограничены.

Военные США опубликовали в "Ютуб" ролик испытаний, прошедших недалеко от базы Перл-Харбор. В кадре видно, как лазерная установка на носу десантно-транспортного корабля USS Portland "стреляет" ярким лучом вдоль воды. Луч уничтожает беспилотник.

Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков рассказал, что такое оружие не может быть эффективным в борьбе против воздушных целей. По его словам, для лазера нужны идеальные погодные условия, которые в море можно встретить крайне редко. Не должно быть волн или даже минимальной дымки. Такие условия практически не создаются в северных морях. В результате такое оружие не всегда может использоваться в морской войне.

"В настоящее время боевые лазеры можно использовать в ряде случаев для вывода из строя оптико-электронных систем различных видов вооружения", – рассказал Сивков РИА "Новости", добавив, что такая система бесполезна против воздушных целей.

Эксперт обратил внимание, что в демонстрационном ролике американцев – идеальная погода, а видео снято в "подходящем" южном регионе. Более того, по мнению специалиста, у лазера малая энергоэффективность, ведь в кадре луч направлен на беспилотник в течение долгого времени. Сивков подчеркнул, что сбить, например, баллистическую ракету будет крайне затруднительно. Удерживать луч на цели несколько десятков секунд невозможно.