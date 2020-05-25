Комплексы сбили полсотни беспилотников

Телеграм-канал "Рыбарь" опубликовал журналистское расследование о противостоянии в Ливии и Сирии турецких беспилотников "Байрактар" и российских ЗРПК "Панцирь-С1".

По данным, которые собрали авторы блога, часть "Панцирей" потеряна по вине их боевых расчетов, хотя есть претензия и к шасси ЗРПК.

Турецкие СМИ показывают уничтожение "Панцирей", но свои сбитые беспилотники предпочитают не считать. Согласно списку, опубликованному каналом "Рыбарь", "Панцири" уничтожили с января порядка 40 турецких беспилотников. При этом официально было заявлено о 54 сбитых дронах.

"Панцирей" было уничтожено 10. Каждый их них стоит $15 млн. "Байрактар" стоит 5 млн. Если верить статистике, турки потеряли больше денег.

Кроме того, "Панцирь" не эффективен один, система должна быть интегрирована с другими, как это сделано на базе Хмеймим. Один ЗРПК "в вакууме" – это характерно для гибридной войны, но не настоящей.

Около половины "Панцирей" были уничтожены на марше или после израсходования боекомплекта.

В целом же, по мнению "Рыбарь", ЗРПК "Панцирь-С1" – это боеспособная система, которую намеренно дискредитируют турецкие СМИ.