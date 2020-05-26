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Украина разваливает легендарное советское предприятие

Украина разваливает легендарное советское предприятие
Фото: commons.wikimedia.org/Mil.ru(CC BY 4.0)
В Киеве откопали долг 15-летней давности, чтобы не финансировать программу

Украина может остаться без радаров для комплексов РЭБ, при помощи которых ВСУ надеются составить конкуренцию российским комплексам "Житель", "Красуха-4" и другим. Минобороны страны внесло производителя этих радаров НПК "Искра" в список должников, найдя задолжность 2005 года в сумме 5,8 млн гривен.

Об этом на своей странице в Facebook пишет главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов. Он же опубликовал фотографию документа. По его словам, теперь под вопросом судьба радара ПВО 80К6КС1 для комплекса "Зоопарк-3", а также существование коллектива в 2,5 тыс. человек.

Журналист уверен, что для Минобороны Украины это повод, чтобы прерывать финансирование предприятия, так как задолжность ведомства перед "Искрой" по этой программе уже достигла 55 млн гривен (более $2 млн). При этом финансирование предусмотрено Гособоронзаказом, но в Киеве просто решили избавиться от стратегически важного предприятия.

НПК "Искра" с 1959 года делает электростанции и радары для систем ПВО. Так, подвижной радиовысотометр ПРВ-13 до сих пор эксплуатируется в в составе С-75, С-125 и С-200 по всему миру. Уже в современное время предприятие разрабало для украинской "Зоопарк-2" РЛС 1Л220У. 

Александр ИЛЬИН

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