Американцы до сих пор верят, что Россия развалится

США не станут воевать с Россией, так как Москва будет "говорить языком термоядерного оружия". Об этом в интервью ютуб-каналу Iton TV заявил бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

По его словам, с Европой Россия так "разговаривать" не собирается, если только для этого не будет веской причины. И одна из них – наличие ядерного оружия.

Кедми уверен, что отсутствие ядерного оружия у страны НАТО – это залог ее безопасности, так как в противном случае она превращается в "абсолютную мишень".

Эксперт отметил, что российские войска сейчас не представляют опасности для США, если только не будут использоваться ядерное оружие или ракеты. При этом американцы после развала СССР перестали считаться с Москвой, так как у них появилась "святая вера", что Россия развалится. Это, по мнению Кедми и подталкивает Вашингтон к неразумным решениям, например, выходу из ДРСМД.

Кедми допускает применение ядерного оружия американцами против неядерной страны, например, Ирака. Однако США вряд ли решатся напасть на Китай, так как Пекин поддержит Москва. Тем не менее вероятность конфликта в последние годы резко возросла, особенно после антикитайской кампании в США на фоне пандемии коронавируса.