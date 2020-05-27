Впервые с 1992 года в Белом доме заговорили о тестировании термоядерного оружия

В Пентагоне объявили о готовности провести ядерные испытания. Для этого военным понадобится несколько месяцев, а также распоряжение президента.

Об этом в интервью Defense News заявил и.о. помощника заместителя министра обороны США по ядерным вопросам Дрю Уолтер. По его словам, очень быстрое испытание с ограниченной предварительной работой можно организовать за пару месяцев. Для этого понадобятся самые прогрессивные компьютерные разработки, чтобы компенсировать недостаток данных.

Но серьезные, крупномасштабные испытания все равно потребуют, как минимум, год подготовки. Провести их можно в штате Невада, где есть полигон для подобных целей.

Ранее газета Washington Post сообщила, что в администрации президента впервые с 1992 г. обсуждалась возможность проведения "живых" ядерных испытаний.

Речь идет о подземных взрывах, так как испытания на земле, в воздухе, и под водой запрещены Московским договором 1963 года. В последние годы термоядерные бомбы взрывал под землей только Ким Чен Ын, однако после переговоров с Трампом, а также аварии на полигоне, КНДР взяла паузу.

Как считает директор по исследованиям оборонной политики в Институте Катона, американская программа управления ядерными силами намного лучше, чем у России и Китая. Поэтому возобновление ядерных испытаний, скорее, сыграет на руку Москве и Пекину, которые сразу же возобновят испытания вслед за Вашингтоном.

Однако разрыв ДРСМД и, возможно, отказ США продлить СНВ-3 потребуют новых данных для разработки нового ядерного оружия. И просчитать его эффективность и надежность на компьютере – далеко не самая лучшая идея.