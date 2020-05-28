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Америка научилась превращать обычные самолеты в бомбардировщики

Америка научилась превращать обычные самолеты в бомбардировщики
Фото: commons.wikimedia.org
Новый проект Штатов получил название CLEAVER

Пентагон испытал новый способ сброса авиабомб. Для проведения эксперимента использовались обычные транспортные самолеты моделей C-130 Hercules и C-17 Globenaster. Новый американский проект получил название CLEAVER.

На снимках видно, что оружие представляет из себя платформу с закрепленными на ней двумя боеприпасами. По предварительным данным, они напоминают планирующие бомбы DGM-154.

Пока не понятно, как точно будут срабатывать снаряды. Однако предполагается, что платформа, после выхода из самолета, принимает вертикальное положение, и с нее запускаются закрепленные авиабомбы. 

Необходимость новой разработки заключается в том, чтобы оперативно превратить транспортный самолет в бомбардировщик, пишет The Drive. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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