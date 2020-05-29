От разъяренных протестующих жителей американцев защищали стражи порядка

США доставили в Южную Корею новые ракеты для системы ПРО THAAD, несмотря на протесты мирных жителей. Ракеты и оборудование привезли ночью, чтобы свести к минимуму контакты с населением.

Как сообщило южнокорейское агенство Yonhap со ссылкой на Минобороны США, на базу в городе Сонджу ракеты и генератор привезли в 22:00. Все работы были закончены уже в 06:00.

Жители Сонджу выступают против размещения THAAD в их городе. По их мнению, база вредит экологии, подставляет их под удар ракет Ким Чен Ына и сильно злит Китай. Люди блокируют подъезд к базе, из-за чего американским военным приходится доставлять грузы на вертолете. Ракеты пришлось везти на прицепах, так как они слишком тяжелые.

Десятки жителей и гражданских активистов пытались помешать транспортировке и ночью, после чего произошла стычка с полицией. Пять раненых граждан доставили в больницу.

Батарея THAAD с шестью пусковыми установками находится на боевом дежурстве в Сонджу с 2017 года.